Алиссон: "Ливерпуль" выбирает победу и в Лиге чемпионов, и в премьер-лиге"

Голкипер "Ливерпуля" Алиссон - о матче против "Баварии" в 1/8 финала Лиги чемпионов.

- Юрген Клопп - веселый малый, но на поле это очень серьезный человек, страстно относящийся к футболу. Эту страсть он передает нам. Это хороший человек. То, как он со всеми общается, как он относится к нам будто к своим сыновьям, относится ко всем в раздевалке... Это делает его особенным человеком для каждого из нас, - цитирует бразильца официальный сайт УЕФА. - Повлияет ли возможное поражение на мотивацию "Ливерпуля" в премьер-лиге? Нет. Мы выбираем победы в обоих турнирах. "Ливерпуль" давно не выигрывал премьер-лигу, но мы боремся за оба титула. Не хотим вылетать из Лиги чемпионов.

Я не могу сравнить себя с Мануэлем Нойером​​. Он был одним из лучших последние десять лет, а я только начинаю. Я смотрю на него как на пример, плюс, это прекрасный человек. Играть против него - об этом можно только мечтать.

Матч "Бавария" - "Ливерпуль" состоится 13 марта и начнется в 23.00 по московскому времени. Первая игра завершится вничью - 0:0.

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