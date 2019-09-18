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Александр Зинченко: «Премьер-лига считается для «Манчестер Сити» приоритетом»

07:23
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Защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко перед матчем 1-го тура Лиги чемпионов с «Шахтером» заявил, что приоритетным турниром для его клуба является чемпионат Англии. Встреча состоится сегодня и начнется в 22.00 по московскому времени.

— Наш статус фаворита Лиги чемпионов? Мы не обращаем внимания на то, что говорят другие и просто сфокусированы на своей игре. От матча к матчу хотим показывать максимальный результат. Конечно, в этом году мы будем сражаться за все титулы. Лига чемпионов — особенный турнир. Я не могу его выделять, поскольку премьер-лига считается для нас приоритетом, но мы будем бороться за все титулы.

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https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/season=2020/matches/round=2001140/match=2027028/

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 1-й тур




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