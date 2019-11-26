Александр Медведев прокомментировал возможный перенос финала Лиги чемпионов-2020/21 из Санкт-Петербурга
15:32
Гендиректор «Зенита» Александр Медведев призвал дождаться решения исполкома ВАДА, прежде, чем говорить о возможном переносе финала Лиги чемпионов-2020/21 из Санкт-Петербурга.
— Давайте дождемся исхода этой истории, — цитируют «РИА «Новости» Медведева. — Нет смысла гадать на кофейной гуще. Впереди еще две недели. Выясним, каким будет решение и поймем, что делать.
ВАДА рассмотрит рекомендации комитета по соответствию на заседании исполкома 9 декабря.
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