Александр Медведев прокомментировал возможный перенос финала Лиги чемпионов-2020/21 из Санкт-Петербурга

Гендиректор «Зенита» Александр Медведев призвал дождаться решения исполкома ВАДА, прежде, чем говорить о возможном переносе финала Лиги чемпионов-2020/21 из Санкт-Петербурга.

— Давайте дождемся исхода этой истории, — цитируют «РИА «Новости» Медведева. — Нет смысла гадать на кофейной гуще. Впереди еще две недели. Выясним, каким будет решение и поймем, что делать.

ВАДА рассмотрит рекомендации комитета по соответствию на заседании исполкома 9 декабря.