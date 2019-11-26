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Александр Медведев прокомментировал возможный перенос финала Лиги чемпионов-2020/21 из Санкт-Петербурга

15:32
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Гендиректор «Зенита» Александр Медведев призвал дождаться решения исполкома ВАДА, прежде, чем говорить о возможном переносе финала Лиги чемпионов-2020/21 из Санкт-Петербурга.

— Давайте дождемся исхода этой истории, — цитируют «РИА «Новости» Медведева. — Нет смысла гадать на кофейной гуще. Впереди еще две недели. Выясним, каким будет решение и поймем, что делать.

ВАДА рассмотрит рекомендации комитета по соответствию на заседании исполкома 9 декабря.

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https://rsport.ria.ru/20191126/1561622263.html

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 5-й тур




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