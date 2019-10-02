Александр Коломейцев оценил шансы «Локомотива» на выход в плей-офф Лиги чемпионов
01:22
Полузащитник «Локомотива» Александр Коломейцев рассказал о борьбе за выход в плей-офф Лиги чемпионов после поражения от «Атлетико» (0:2) в матче 2-го тура группового турнира.
— Выйти из группы реально?
— Цели нужно ставить как можно выше. Надо пробовать, пытаться
— В обоих матчах Лиги чемпионов «Локомотив» мало владел мячом. В домашнем матче с «Байером» будете пытаться контролировать мяч?
— Все будет зависеть от ситуации, от игры. Но если команда пропагандирует такой футбол, лучше держит мяч, то понятно, что больше будет владеть мячом. (Константин Колмаков)
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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 2-й тур