Глеб: «Один из лучших плей-офф ЛЧ, команды подарили много зрелищных моментов»

Легенда белорусского футбола, игравший в европейских чемпионатах, Александр Глеб в разговоре с «СЭ» поделился мнением о текущем розыгрыше Лиги чемпионов.

«Это один из лучших плей-офф Лиги чемпионов. Все получили удовольствие. Такое напряжение! До последней минуты не было явного победителя, и все могло поменяться. Уверен: все болельщики получили удовольствие. Да, кто-то расстроился от того, что его команда вылетела. Но, в любом случае, команды подарили много зрелищных моментов», — сказал Глеб «СЭ».

«Реал» по сумме двух матчей одержала победу над «Манчестер Сити» и вышел в полуфинал турнира, где сыграет с «Баварией», переигравшей «Арсенал».

«Боруссия» в 1/4 финала Лиги чемпионов прошла «Атлетико», а «ПСЖ» обыграл «Барселону».