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Альберт Селадес — о разгроме от «Аталанты»: «Результат не отражает того, что происходило на поле»

01:50

Главный тренер «Валенсии» Альберт Селадес прокомментировал поражение от «Аталанты» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов — 1:4. Единственный мяч в составе испанской команды провел россиянин Денис Черышев.

— Мы постараемся подготовиться к ответному матчу как можно лучше, — цитирует официальный сайт УЕФА Селадеса. — Мы будем сильны дома, с нашими фанатами. Результат не отражает того, что происходило на поле.

Нам не нужно творить чудеса. Результат непростой, но мы будем готовы. У нас было немало шансов в обоих таймах. Мы могли забить 3-4.

Аталанта — Валенсия

Лига чемпионов: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 1/8 финала




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