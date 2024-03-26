Агент Кутицкого полагает, что полузащитник попадет в заявку «Динамо» на матч с «Ростовом»

Футбольный агент Алексей Сафонов рассказал, что полузащитник «Динамо» Александр Кутицкий готовится к матчу 22-го тура РПЛ с «Ростовом».

Игрок получил травму сухожилия прямой мышцы бедра в начале октября в игре FONBET Кубка России со «Спартаком». Недавно он успешно перенес операцию.

«Саша в строю, он уже сыграл за «Динамо-2» в товарищеском матче. Его постепенно подводят, спешить здесь ни к чему. Думаю, в матче с «Ростовом» он будет в заявке, но другое дело конкуренция, а сейчас она в «Динамо» на высоком уровне. Все нужно доказывать на тренировках», — цитирует Сафонова «РБ Спорт».

В этом сезоне 22-летний Кутицкий принял участие в 6 матчах «Динамо», не отличившись результативными действиями.