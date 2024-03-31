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Гвардиола — о календаре перед ЛЧ: «Мы играем с «Кристал Пэлас» в субботу, а у «Реала» 9 дней на подготовку!»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола оценил календарь команды перед первым матчем против «Реала» в 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Мы играем с «Астон Виллой» в 20.15 (3 апреля), затем в 12.30 [против «Кристал Пэлас»] в субботу. В 12:30! После этого мы отправимся в Мадрид во вторник.

У «Реала» девять дней на подготовку, девять дней! Я бы хотел думать: «О, дайте мне еще один день», потому что разница очень большая», – приводит слова Гвардиолы City Xtra.

«Манчестер Сити» на выезде сыграет с «Реалом» 9 апреля. Ответный матч пройдет в Англии 17 апреля.

Хосеп Гвардиола
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Манчестер Сити
ФК Реал
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