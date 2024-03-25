Лига чемпионов: даты и время начала матчей 1/4 финала
Первые матчи 1/4 финала ЛЧ пройдут 9 и 10 апреля
В апреле пройдут матчи четвертьфинала Лиги чемпионов сезона 2023 / 2024. «СЭ» публикует информацию о расписании игр 1/4 финала. Время начала — московское.
В четвертьфинал ЛЧ вышли «Арсенал», «Бавария», «Реал», «Манчестер Сити», «Атлетико», дортмундская «Боруссия», «ПСЖ» и «Барселона».
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Даты и время начала матчей 1/4 финала Лиги чемпионов
- 9 апреля. 22.00. «Арсенал» — «Бавария»
- 9 апреля. 22.00. «Реал» — «Манчестер Сити»
- 10 апреля. 22.00. «Атлетико» — «Боруссия» Д
- 10 апреля. 22.00. «ПСЖ» — «Барселона»
- 16 апреля. 22.00. «Боруссия» Д — «Атлетико»
- 16 апреля. 22.00. «Барселона» — «ПСЖ»
- 17 апреля. 22.00. «Бавария» — «Арсенал
- 17 апреля. 22.00. «Манчестер Сити» — «Реал»
Финал Лиги чемпионов сезона-2023/24 состоится 1 июня в Лондоне на стадионе «Уэмбли».
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