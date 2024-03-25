Футбол
Лига чемпионов
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига чемпионов

Сегодня, 12:00

Лига чемпионов: даты и время начала матчей 1/4 финала

Первые матчи 1/4 финала ЛЧ пройдут 9 и 10 апреля
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Футболист «ПСЖ» Килиан Мбаппе.
Килиан Мбаппе.
Фото Reuters

В апреле пройдут матчи четвертьфинала Лиги чемпионов сезона 2023 / 2024. «СЭ» публикует информацию о расписании игр 1/4 финала. Время начала — московское.

В четвертьфинал ЛЧ вышли «Арсенал», «Бавария», «Реал», «Манчестер Сити», «Атлетико», дортмундская «Боруссия», «ПСЖ» и «Барселона».

Следите за ключевыми событиями игр Лиги чемпионов с помощью матч-центра «СЭ».

Даты и время начала матчей 1/4 финала Лиги чемпионов

  • 9 апреля. 22.00. «Арсенал» — «Бавария»
  • 9 апреля. 22.00. «Реал» — «Манчестер Сити»
  • 10 апреля. 22.00. «Атлетико» — «Боруссия» Д
  • 10 апреля. 22.00. «ПСЖ» — «Барселона»
  • 16 апреля. 22.00. «Боруссия» Д — «Атлетико»
  • 16 апреля. 22.00. «Барселона» — «ПСЖ»
  • 17 апреля. 22.00. «Бавария» — «Арсенал
  • 17 апреля. 22.00. «Манчестер Сити» — «Реал»

Финал Лиги чемпионов сезона-2023/24 состоится 1 июня в Лондоне на стадионе «Уэмбли».

Лига чемпионов: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр плей-офф, статьи и статистика в актуальном виде на сайте «СЭ».

Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Барселона
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Реал
1
Читайте также
Дани Алвес возьмет кредит, чтобы выйти из тюрьмы под залог
Распался танцевальный дуэт Шанаева и Дрозд
Двое обвиняемых в теракте в «Крокусе» получали инструкции в Турции
Украина не попадет на Евро, а Грузия спасется благодаря Хвиче. Что нужно знать о финалах квалификации к чемпионату Европы-2024
Отец погибшего в «Крокус Сити Холле» показал последнее сообщение сына
Организаторы атаки на «Крокус» готовили еще один теракт в странах Средней Азии
Популярное видео
«Реал» — «Ливерпуль»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Наполи» — «Айнтрахт»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Ман Сити» — «Лейпциг»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Порту» — «Интер»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Бавария» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Тоттенхэм» — «Милан»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Челси» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Бенфика» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Интер» — «Порту»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Лейпциг» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Реал»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Айнтрахт» — «Наполи»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Челси»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Брюгге» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«ПСЖ» — «Бавария»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Милан» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Ювентус» — «ПСЖ»: видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Севилья»: видеообзор матча
«Милан» — «Зальцбург»: видеообзор матча
«Маккаби» — «Бенфика»: видеообзор матча
«Челси» — «Динамо» Загреб: видеообзор матча
«Копенгаген» — «Боруссия» Д: видеообзор матча
«Шахтер» — «Лейпциг»: видеообзор матча
«Реал» — «Селтик»: видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Наполи»: видеообзор матча
«Бавария» — «Интер»: видеообзор матча
Материалы сюжета: Лига чемпионов: жеребьевка 1/4 финала — пары и матчи
Полузащитник «Баварии» Лаймер: «Мы все еще в Лиге чемпионов — нас ждет интересная задача»
Карамбе считает, что «Реал» выиграет Лигу чемпионов
Модрич заявил, что у «Реала» особые отношения с Лигой чемпионов
Тчуамени заявил, что в «Реале» рады возможности сыграть с «Манчестер Сити» в 1/4 финала Лиги чемпионов
Куртуа заявил Анчелотти, что может сыграть против «Манчестер Сити»
Энрике: «Цель «ПСЖ» — выиграть Лигу чемпионов. Мы никогда не делали этого»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Карамбе считает, что «Реал» выиграет Лигу чемпионов
Новости
RSS RSS
Все новости