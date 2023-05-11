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Сегодня, 01:34

Винисиус, Де Брейне, Мхитарян и Барелла претендуют на звание игрока недели в Лиге чемпионов

Евгений Козинов
Корреспондент
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Претенденты на звание игрока недели в Лиге чемпионов.

Пресс-служба УЕФА опубликовала список претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов.

На почетное звание претендуют Винисиус Жуниор («Реал»), Кевин де Брейне («Манчестер Сити»), Генрих Мхитарян («Интер»), Николо Барелла («Интер»).

На этой неделе состоялись первые матчи 1/2 финала Лиги чемпионов. «Реал» сыграл вничью с «Манчестер Сити» (1:1), а «Интер» победил «Милан» (2:0).

Лучший игрок недели будет определен путем голосования на официальном сайте УЕФА.

Винисиус Жуниор
Генрих Мхитарян
Кевин де Брейне
Лига чемпионов УЕФА
ФК Интер (Интернационале)
ФК Манчестер Сити
ФК Реал
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