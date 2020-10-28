«Абрамович будет доволен победой в родной стране». Лэмпард об игре с «Краснодаром»

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард после победы над «Краснодаром» (4:0) в матче 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов отметил игру соперника.

— Хаким был полностью готов в игре, он хорошо вписался в игру, забил гол, — сказал Лэмпард. — Он был нужен для нашей игры, как для атаки, так и для полузащиты. Также хочу отметить Пулишича, который вышел и забил гол.

— Нравится ли вам техника выполнения пенальти у Жоржинью? И останется ли он штатным пенальтистом?

— Жоржинью отлично бьет пенальти. Статистика говорит об этом. Тимо Вернер тоже бьет пенальти хорошо. Я поговорю с Жоржинью, как он будет двигаться дальше.

— Насколько был важен гол Хадсона? И ему наложили лед — стоит ли беспокоиться?

— Я думаю, гол будет ему полезен. Он отлично сыграл в атаке. По поводу травмы — ее нет. Я думаю, у него будет хороший вечер.

— Вы довольны игрой Рюдигера? Теперь пара Зума-Рюдигер будет основной?

— Я ими доволен, мы не пропустили. Не было сомнений по поводу игры Рюдигера, он отлично тренировался. Мы не можем выпускать всех пятерых защитников, приходится выбирать.

— Роман Абрамович присутствовал на игре. Это что-то значило для вас? Общались ли с ним?

— Мы довольны, что он был на матче. Но мы всегда чувствуем его поддержку. До игры не виделись, мои помощники с ним общались. Я думаю, он будет доволен победой в его родной стране.

— Ожидали такой разгромный счет?

— «Краснодар» играл хорошо, мы ожидали сопротивление. Естественно, соперник расстроится, но нам это не столь важно. (Екатерина Потапова)