Насер Аль-Хелаифи: "Рад возвращению Орье в состав"
Президент "ПСЖ" Насер Аль-Хелаифи остался доволен возвращением в стартовый состав команды Сержа Орье в игре 1/4 финала Лиги чемпионов против "Манчестер Сити" (2:2). Впервые за два месяца ивуариец появился на поле после скандала с оскорбительными комментариями игрока в адрес своих партнеров и главного тренера клуба Лорана Блана.
– Очень рад возвращению Орье в состав, – цитирует le10sport Аль-Хелаифи. – Он является частью семейства "ПСЖ". Я с ним и буду поддерживать его до конца. Серж не играл восемь недель, но главный тренер решил доверить ему место в составе. Это его первая игра спустя приличное количество времени, и я уверен, что он выкладывался на 100 процентов.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю