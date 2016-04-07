Насер Аль-Хелаифи: "Рад возвращению Орье в состав"

Президент "ПСЖ" Насер Аль-Хелаифи остался доволен возвращением в стартовый состав команды Сержа Орье в игре 1/4 финала Лиги чемпионов против "Манчестер Сити" (2:2). Впервые за два месяца ивуариец появился на поле после скандала с оскорбительными комментариями игрока в адрес своих партнеров и главного тренера клуба Лорана Блана.

– Очень рад возвращению Орье в состав, – цитирует le10sport Аль-Хелаифи. – Он является частью семейства "ПСЖ". Я с ним и буду поддерживать его до конца. Серж не играл восемь недель, но главный тренер решил доверить ему место в составе. Это его первая игра спустя приличное количество времени, и я уверен, что он выкладывался на 100 процентов.