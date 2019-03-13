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7:0! "Манчестер Сити" на своем поле разгромил "Шальке"

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"Манчестер Сити" в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов разгромил "Шальке" (7:0). Дубль оформил Серхио Агуэро, а также по мячу забили Лерой Сане, Рахим Стерлинг, Бернарду Силва, Фил Фоден и Габриэл Жезус.

В первой встрече английская команда выиграла со счетом 3:2.

Лига чемпионов 

1/8 финала 

Ответный матч

"Манчестер Сити" (Англия) - "Шальке-04" (Германия) - 7:0 (3:0)

Голы: Агуэро, 35 - с пенальти (1:0). Агуэро, 38 (2:0). Л.Сане, 42 (3:0). Стерлинг, 57 (4:0). Бернарду Силва, 71 (5:0). Фоден, 78 (6:0). Габриэл Жезус, 84 (7:0).

"Манчестер Сити": Эдерсон, Данилу, Уокер, Ляпорт (Делф, 72), Зинченко, Бернарду Силва, Гюндоган, Сильва (Фоден, 64), Стерлинг, Агуэро (Габриэл Жезус, 64), Л.Сане.

"Шальке-04": Ферманн, Брума, Стамбули, С.Сане, Очипка, Сердар, Коноплянка, Бенталеб, Маккенни (Мендиль, 74), Эмболо (Скрцибски, 69), Бургшталлер (Тойхерт, 79).

Предупреждения: Брума, 33. Данилу, 48. Зинченко, 69.

Судья: Тюрпен (Франция).

12 марта. Манчестер. Стадион "Этихад".

Первый матч - 3:2.

Манчестер Сити - Шальке-04

 

Дополнительная информация

http://sport-express.ru/football/L/eurocups/championsleague/2018-2019/

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2018/19. 1/8 финала
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