Футбол
Лига чемпионов
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Фото
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    Лига чемпионов

29 лет назад ЦСКА выбил «Барселону» из Лиги Чемпионов

16:01
ЦСКА — «Барселона».
ЦСКА — «Барселона».
Теги:

ЦСКА на официальной странице в Twitter напомнил, как 29 лет назад выбил «Барселону» из Лиги чемпионов.

4 ноября 1992 года ЦСКА одержал победу над «Барселоной» в 1/8 Лиги чемпионов. Встреча проходила на стадионе «Камп Ноу» и завершилась со счетом 3:2. В составе московской команды забитыми мячами отметились Евгений Бушманов, Денис Машкарин и Дмитрий Карсаков. У каталонцев голами отметились Мигель Надаль и Айтор Бегиристайн.

Первая игра между командами проходила на стадионе «Лужники» в Москве и завершилась вничью — 1:1. У ЦСКА мяч забил Александр Гришин, а у «Барселоны» — Бегиристайн.

Дополнительная информация:

https://twitter.com/pfc_cska/status/1456237077306253322

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также
Электронные сигареты и табак: одинаковые убийцы организма
Путин прилетел в Севастополь в День народного единства
0