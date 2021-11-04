29 лет назад ЦСКА выбил «Барселону» из Лиги Чемпионов

ЦСКА на официальной странице в Twitter напомнил, как 29 лет назад выбил «Барселону» из Лиги чемпионов.

4 ноября 1992 года ЦСКА одержал победу над «Барселоной» в 1/8 Лиги чемпионов. Встреча проходила на стадионе «Камп Ноу» и завершилась со счетом 3:2. В составе московской команды забитыми мячами отметились Евгений Бушманов, Денис Машкарин и Дмитрий Карсаков. У каталонцев голами отметились Мигель Надаль и Айтор Бегиристайн.

Первая игра между командами проходила на стадионе «Лужники» в Москве и завершилась вничью — 1:1. У ЦСКА мяч забил Александр Гришин, а у «Барселоны» — Бегиристайн.