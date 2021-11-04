Луи Саа: «Роналду может играть в любой лиге мира и всегда будет забивать голы»

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Луи Саа поделился мнением о нападающем Криштиану Роналду.

«Сульшер должен быть очень доволен его возвращением, потому что он — инопланетянин. Роналду может играть в любой команде или лиге мира и всегда будет забивать голы, — приводит слова Саа Marca. — У него есть самоотдача и способность к самопожертвованию, которых нет ни у кого другого. Кроме того, если и есть игрок с глобальным влиянием, то это Криштиану Роналду. Я говорю не только о футболе. Я также говорю о социальном уровне. Он — пример для подражания и вдохновения».

Также игрок рассказал о своих отношениях с Роналду, когда они играли вместе.

«Мы всегда хорошо ладили. Мои отношения с ним были хорошими, потому что мы оба были трудолюбивыми. Если вам не нравится Криштиану как партнер, то это потому, что вы не трудолюбивы», — добавил он.

В сезоне-2021/22 36-летний нападающий сыграл в чемпионате Англии 7 матчей, забил 4 гола и отдал одну результативную передачу. В Лиге чемпионов Роналду провел 4 игры и забросил 5 мячей.