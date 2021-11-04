Геркус сказал, есть ли у «Зенита» перспективы в ЛЧ с тренером Семаком

Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус оценил работу Сергея Семака на посту главного тренера «Зенита».

— После поражения в Турине (2:4) главный тренер «Зенита» Сергей Семак сказал: «Понятно, что лакмусовая бумажка — результаты в Европе. Но дело не столько в уровне сопротивления, сколько в комплектовании команды. Для нас потеря двух игроков — критичная. Если в чемпионате мы можем справляться с потерей лидеров, то в Лиге чемпионов этого недостаточно. Здесь вопрос комплектации». Справедливое замечание?

— Знаете, что мне не нравится? Когда мы анализируем вот такие поражения, почему-то тренер рассматривается отдельно от команды. Считаю, Семак мог бы и на себя немного взять ответственность. Понятно, что у «Ювентуса» более классный состав. Но здесь надо говорить еще и о другом.

— О чем?

— Аллегри сделал выводы из двух поражений в серии А и из первого матча с «Зенитом». Туринцы играли по-другому по сравнению со встречей в Петербурге. Сильнее, хотя исполнители были плюс-минус те же самые. О чем это говорит? Видна работа тренера.

— Есть ли у «Зенита» перспективы в Лиге чемпионов с тренером Семаком?

— В «Зените» на внутренней арене он добился феноменальных результатов. А вот на внешней... Возможно, и стоит задуматься в перспективе о другом специалисте. Смотря чего хочет «Зенит»? Нет, я не говорю, что Семак плохой тренер. Но пока в Лиге чемпионов он стучится в закрытую дверь. С другой стороны, весной «Зенит», похоже, будет играть в плей-офф Лиги Европы. Там соперники все-таки более доступные. Давайте посмотрим, как проявит себя Сергей Богданович на этом уровне. Мерить его по «Ювентусу» не совсем правильно.

Полностью интервью с Геркусом можно прочитать здесь.