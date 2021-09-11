«Я попросила его остановиться, но он не стал». В Бразилии скандал из-за харассмента главы футбольной федерации

Он отрицает вину.

В Бразилии недавно разгорелся один из главных футбольных скандалов за последнее время: сотрудники полиции вышли на поле и попытались задержать нескольких игроков сборной Аргентины из-за нарушения санитарных правил (им нельзя было выходить из отеля после прилета в Бразилию). Но оказалось, что это еще не самые абсурдные новости из этой страны.

Все началось в июне, когда президента Бразильской федерации футбола (CBF) Роджерио Кабокло сняли со своей должности на 30 дней. Дело в том, что его обвинили в сексуальных домогательствах к одной из сотрудниц федерации.

Президент CBF хотел накормить сотрудницу собачьей едой и называл ее маленькой собачкой. Он был пьян

Заявление по теме домогательств отправили в местный комитет по этике. Сотрудница (позже стало известно, что она была секретарем) в нем отмечала, что испытывала дискомфорт во время совместных поездок с руководителем, а также во время других официальных мероприятий. Более того, она подробно рассказала, как Кабокло расспрашивал ее, мастурбирует ли она. И еще момент: функционер предложил ей съесть собачий корм и называл «маленькой собачкой». Все это происходило в грубой форме, а сам он был пьян.

Пострадавшая утверждала, что все руководство CBF было в курсе происходящего, но никто никак не реагировал. Вот что она анонимно говорила изданию Globoesporte:

«Последние несколько дней я переживаю очень трудные времена. Включая лечение. Фактически сегодня я подала жалобу в Бразильский комитет по футбольной этике и Совет по корпоративному управлению и соответствию, чтобы можно было принять административные меры», — сказала она.

В августе дело дошло уже до прокуратуры. В показаниях пострадавшая выдала еще больше подробностей об издевательствах со стороны президента CBF.

За несколько дней до финала Лиги чемпионов 2019 года пострадавшая и Кабокло в компании с директором по связям с общественностью CBF Дугласом Лунарди отправились в Мадрид. Она и президент сидели в разных концах трехместного ряда, а между ними был Дуглас. Функционер попросил директора поменяться местами, а затем начал трогать руку своей сотрудницы. Здесь цитата из показаний:

«Она ощутила, как рука Роджерио Кабокло ласкает ее руку вверх и вниз. После повторного касания руки свидетельница немедленно отреагировала и убрала его руку, а потом попросила Дугласа сменить место, требуя сесть у прохода, чтобы находиться ближе к туалету», — говорится в заявлении.

Роджерио Кабокло. Фото Global Look Press

Нашлись еще две жертвы домогательств. Одна из них говорит, что Кабокло предлагал за деньги поговорить о сексе

Позже две другие девушки тоже обвинили Кабокло в сексуальных домогательствах. Последняя жертва утверждала, что подвергалась физической и психологической агрессии, а президент «бесчисленное количество раз» пытался ее целовать. Ее заявление опубликовали в CNN:

«4 или 5 февраля 2018 года меня вызвали в его (Кабокло. — Прим. «СЭ») дом, чтобы обсудить условия контракта с Китаем. Когда я прихожу к нему домой со своим компьютером, он запирает дверь, предлагает мне вино, я говорю «нет». Потом он ушел, пошел на другой конец своей квартиры. Когда он вернулся в чем-то, что мне показалось похожим на купальные шорты, он попытался поцеловать меня, откинул мои волосы назад и попытался поцеловать меня снова. Я попросила его остановиться, но он не стал.

Затем он схватил меня за шею и положил свою руку мне между ног. Я пыталась сопротивляться, но он начал сильнее давить мне на шею. К счастью, потом появился Вольтер (Фельдман, генеральный секретарь CBF. — Прим. «СЭ»)". В ответ на запрос CNN Фельдман сказал, что такой истории никогда не было".

Женщина еще сообщала, что Кабокло звонил ей по ночам. По ее словам, он предлагал за деньги поговорить по телефону о сексе.

Адвокаты президента бразильской федерации отрицали любые обвинения:

«Защита президента CBF Роджерио Кабокло может утверждать, что он не совершал преступления, связанного с преследованием любого сотрудника организации, и является жертвой заговора, организованного противниками с целью отстранения его от должности».

Купил тонну корма после оскорблений сотрудницы и пошел на сделку со следствием

В сентябре Кабокло отстранили на год от любой деятельности в CBF, чтобы защитить обвинявших его сотрудниц. Еще суд установил штраф в 500 тысяч в день, если он и бразильская федерация не будут соблюдать это условие. Комитет же по этике CBF обвинил его лишь в непристойном поведении.

Но это еще не все. По информации Uol Esportes, отстраненный глава бразильского футбола пожертвовал благотворительной организации Suipa тонну корма и накупил для них лекарств для животных. Мало того, он еще выплатит 110 000 реалов организациям, работающим над борьбой с насилием в отношении женщин.

Сделает он это, по информации источника, чтобы пойти на сделку со следствием. Пожертвования являются частью расследования предполагаемого преступления и не подтверждают его вину.

Точка в этой истории еще не поставлена.