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Пеле на поле и не только: легенда и его памятные моменты

Валентин Серегин
Валентин Серегин
Бильд-редактор
Сегодня, 12:10
Пеле. Фото Getty Images Пеле. Фото Getty Images Пеле с женой. Фото Getty Images Пеле. Фото Getty Images Пеле с фуболистами сборной СССР. Фото Фото из коллекции Нино Мелия Пеле и Бобби Чарльтон. Фото Getty Images Пеле и футболисты «Арсенала». Фото Getty Images Пеле. Фото Getty Images Пеле. Фото Getty Images Пеле. Фото Getty Images Пеле. Фото Getty Images Пеле. Фото Getty Images Пеле. Фото Getty Images Владимир Путин, Пеле и Диего Марадона на жеребьевке ЧМ-2018 в Кремле. Фото FOXSoccer, Twitter
Пеле. Фото Getty Images
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У лучшего игрока XX века — день рождения.

23 октября легенде бразильского футбола Пеле исполняется 81 год. Он единственный трехкратный чемпион мира по футболу (1958, 1962, 1970). В футболке сборной Бразилии провел 92 матча и забил 77 голов. И в общей сложности отправил в ворота соперников 1279 мячей (статистика учитывает и товарищеские матчи), за что был включен в Книгу рекордов Гиннесса.

Обладатель всевозможных премий и звания «лучший футболист XX века» уже находится в почтенном возрасте, и периодически до нас доходят сообщения о его госпитализации по состоянию здоровья, но сам бразилец всегда опровергает слухи. В сентябре появилась новость о проблемах из-за коронавируса, но Пеле быстро всех успокоил, рассказав в Twitter, что это плановое обследование — и он все еще в игре. Без операции не обошлось, но потом легенда постил видео из больницы о своем восстановлении с улыбкой на лице.

Желаем королю футбола долгих лет жизни и смотрим памятные моменты его карьеры и жизни.

Пеле. Фото Getty Images
Пеле. Фото Getty Images

Пеле с детства был с мячом на «ты». Не зря же именно в те времена бразильцев стали называть кудесниками мяча.

Пеле. Фото Getty Images
Пеле. Фото Getty Images

Популярность бразильца у молодого поколения была огромной. Наверное каждый парень в мире хотел играть как Пеле.

Пеле. Фото Getty Images
Пеле. Фото Getty Images

Даже в солидном возрасте бразилец никогда не терял вкуса к футболу и ничего не значащему голу на официальном мероприятии радовался как ребенок.

Пеле. Фото Getty Images
Пеле с фуболистами сборной СССР. Фото Фото из коллекции Нино Мелия

Есть у Пеле и фото с советскими футболистами. Случилось это после товарищеского матча в 1965 году, в котором сборная СССР уступила со счетом 0:3. Пеле тогда сделал дубль.

Владимир Путин, Пеле и Диего Марадона на жеребьевке ЧМ-2018 в Кремле. Фото FOXSoccer, Twitter
Владимир Путин, Пеле и Диего Марадона на жеребьевке ЧМ-2018 в Кремле. Фото FOXSoccer, Twitter

И еще одно топ-фото, сделанное в России. 1 декабря 2017 года Пеле получил поцелуй от Диего Марадоны на жеребьевке чемпионата мира-2018 в Кремле. На турнир летом король футбола приехать не смог по рекомендации врачей.

Пеле. Фото Getty Images
Пеле с женой. Фото Getty Images

Пеле со своей первой женой Роземери дос Рейс Шолби. У них родилось трое детей, но в итоге пара рассталась. После бразилец был женат еще два раза.

Пеле. Фото Getty Images
Пеле. Фото Getty Images

Пеле в окружении Пеле на фотовыставке, посвященном великому футболисту.

Пеле. Фото Getty Images
Пеле и Бобби Чарльтон. Фото Getty Images

На этом фото легенд сразу две. Бразильская — Пеле, английская — Бобби Чарльтон.

Пеле. Фото Getty Images
Пеле. Фото Getty Images

Иногда Пеле приходилось махать не только ногами, но и руками. Во время матча между «Миланом» и «Сантосом» в 1963 году , который итальянцы выиграли, эмоции кипели на полную.

Пеле. Фото Getty Images
Пеле. Фото Getty Images

Пеле — образец не только божественного футбольного таланта, но и стиля.

Пеле. Фото Getty Images
Пеле и футболисты «Арсенала». Фото Getty Images

Футболисты лондонского «Арсенала» встречают почетного гостя из Бразилии.

Пеле. Фото Getty Images
Пеле. Фото Getty Images

Пеле — единственный футболист в истории, который поднимал кубок чемпионов мира три раза.

Пеле. Фото Getty Images
Пеле. Фото Getty Images

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
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