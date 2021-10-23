Пеле на поле и не только: легенда и его памятные моменты

У лучшего игрока XX века — день рождения.

23 октября легенде бразильского футбола Пеле исполняется 81 год. Он единственный трехкратный чемпион мира по футболу (1958, 1962, 1970). В футболке сборной Бразилии провел 92 матча и забил 77 голов. И в общей сложности отправил в ворота соперников 1279 мячей (статистика учитывает и товарищеские матчи), за что был включен в Книгу рекордов Гиннесса.

Обладатель всевозможных премий и звания «лучший футболист XX века» уже находится в почтенном возрасте, и периодически до нас доходят сообщения о его госпитализации по состоянию здоровья, но сам бразилец всегда опровергает слухи. В сентябре появилась новость о проблемах из-за коронавируса, но Пеле быстро всех успокоил, рассказав в Twitter, что это плановое обследование — и он все еще в игре. Без операции не обошлось, но потом легенда постил видео из больницы о своем восстановлении с улыбкой на лице.

Желаем королю футбола долгих лет жизни и смотрим памятные моменты его карьеры и жизни.

Пеле. Фото Getty Images

Пеле с детства был с мячом на «ты». Не зря же именно в те времена бразильцев стали называть кудесниками мяча.

Пеле. Фото Getty Images

Популярность бразильца у молодого поколения была огромной. Наверное каждый парень в мире хотел играть как Пеле.

Пеле. Фото Getty Images

Даже в солидном возрасте бразилец никогда не терял вкуса к футболу и ничего не значащему голу на официальном мероприятии радовался как ребенок.

Пеле с фуболистами сборной СССР. Фото Фото из коллекции Нино Мелия

Есть у Пеле и фото с советскими футболистами. Случилось это после товарищеского матча в 1965 году, в котором сборная СССР уступила со счетом 0:3. Пеле тогда сделал дубль.

Владимир Путин, Пеле и Диего Марадона на жеребьевке ЧМ-2018 в Кремле. Фото FOXSoccer, Twitter

И еще одно топ-фото, сделанное в России. 1 декабря 2017 года Пеле получил поцелуй от Диего Марадоны на жеребьевке чемпионата мира-2018 в Кремле. На турнир летом король футбола приехать не смог по рекомендации врачей.

Пеле с женой. Фото Getty Images

Пеле со своей первой женой Роземери дос Рейс Шолби. У них родилось трое детей, но в итоге пара рассталась. После бразилец был женат еще два раза.

Пеле. Фото Getty Images

Пеле в окружении Пеле на фотовыставке, посвященном великому футболисту.

Пеле и Бобби Чарльтон. Фото Getty Images

На этом фото легенд сразу две. Бразильская — Пеле, английская — Бобби Чарльтон.

Пеле. Фото Getty Images

Иногда Пеле приходилось махать не только ногами, но и руками. Во время матча между «Миланом» и «Сантосом» в 1963 году , который итальянцы выиграли, эмоции кипели на полную.

Пеле. Фото Getty Images

Пеле — образец не только божественного футбольного таланта, но и стиля.

Пеле и футболисты «Арсенала». Фото Getty Images

Футболисты лондонского «Арсенала» встречают почетного гостя из Бразилии.

Пеле. Фото Getty Images

Пеле — единственный футболист в истории, который поднимал кубок чемпионов мира три раза.