Спартаковский кумир с ДНК «Гояса». Веллитон вернулся домой

34-летний форвард, дважды становившийся лучшим снайпером РПЛ, спустя 14 лет вернулся в Бразилию.

Лебединая песня на родине

Бразильцев всегда тянет на родину, и сразу вешать бутсы на гвоздь они почти никогда не торопятся. Нужно спеть лебединую песню, которую никак не закончит даже Дани Алвес. В 38 лет самый титулованный игрок мирового футбола по-прежнему вызывается в национальную сборную, а недавно стал олимпийским чемпионом.

По сравнению с Алвесом выигравший в прошлом году с «Палмейрасом» Кубок Либертадорес 34-летний бывший спартаковец Луиз Адриану — почти юноша. А 35-летний экс-форвард «Зенита» Халк разрывает Бразилию в составе «Атлетику Минейру». Так что и Веллитон, которому 35 исполнится в октябре, еще вполне может пошуметь на родине.

Двукратный лучший бомбардир чемпионата России и кумир болельщиков «Спартака» исполнил давнюю мечту — вернуться в «Гояс», откуда он в свое время и переезжал в Москву. И неважно, что сейчас команда из Гоянии вылетела в серию В. Это же круто — помочь родному клубу вернуться в элиту. Тем более сейчас «попугаи» занимают третье место при наличии четырех пропусков наверх и с игрой в запасе могут в воскресенье увеличить отрыв от преследователей.

Валерий Карпин и Веллитон. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Похвалы от Карпина

Может получиться неплохое завершение карьеры, которая могла и должна была стать более яркой, чем в реальности. Как в «Спартаке», где Веллитон лишился идеального диспетчера в лице Алекса, постепенно увял и утратил мотивацию. Так и в Европе, где одно время в списке претендентов на бразильца фигурировали «Арсенал» и «Ливерпуль», «Фиорентина» и дортмундская «Боруссия». Как рассказывал бывший генеральный директор красно-белых Роман Асхабадзе, за Веллитона предлагали 18 миллионов евро, но вето на переход наложил Унаи Эмери.

Пошли травмы, включая ставшую легендой пятку, и в том числе они так и не позволили форварду вернуться на прежний уровень. Даже необходимый для трансфера в «Фенербахче». В Турцию — после невразумительных аренд в «Гремиу», «Сан-Паулу» и «Сельту» — он все же отправился. Только всего за 1 миллион и в менее статусные клубы.

Там тоже мешали травмы, и в «Мерсин Идманюдру» после 13 голов в первом сезоне на второй год результативность снизилась вдвое. Год в «Кайсериспоре» получился качественным, но тоже не принес прорыва. Последние же этапы карьеры Веллитона прошли на Ближнем Востоке. Чемпионский титул в Эмиратах, индивидуальные призы, забитые мячи, включая хет-трик в азиатской Лиге чемпионов, неплохие контракты с клубами «Шарджа» и «Аль-Васл»... В целом все было неплохо, но, конечно, не так, как могло быть.

Например, весной Валерий Карпин назвал Веллитона одним из лучших легионеров в истории РПЛ наряду с Вагнером Лавом. А когда форвард находился на пике своей карьеры, нынешний главный тренер сборной России говорил в интервью «СЭ»: «Нападающих, равных ему, в российском чемпионате нет точно. Да что у нас — таких классных футболистов можно пересчитать по пальцам в Европе и мире».

15 дней до стопроцентной готовности

Жаль, те авансы бразилец так до конца и не оправдал. Но, как бы там ни было, возвращение в родные пенаты спустя 14 лет — это очень красивая история. И, кажется, у Веллитона еще есть серьезная мотивация. Просто доигрывать он не хочет. В противном случае в процессе переговоров с «Гоясом» юристы футболиста не оговаривали бы пункт о расторжении контракта, если решить задачу выхода в серию А не удастся.

О том, что возвращение состоится, стало понятно в тот момент, когда Веллитона и его импресарио Рафаэла Брандино заметили в ложе домашнего стадиона «попугаев» на игре с «Круйзеру». А вскоре главный тренер «Гояса» Марселу Кабо сообщил журналистам о решении совета директоров клуба и лестно отозвался о новичке. «Он игрок, который многое нам добавит. Он был успешным за границей, и у него есть ДНК «Гояса», — заметил специалист.

Правда, еще он сообщил, что сейчас Веллитону придется усиленно работать над улучшением физических кондиций. Последний на данный момент официальный матч форвард провел 20 марта, попрощавшись с Эмиратами голом во встрече двух своих команд — «Шарджи» и «Аль-Васла». Как уверяет сам футболист, до стопроцентной готовности ему нужно поработать всего 15 дней.

«Я безмерно счастлив снова носить эту футболку клуба, который создал меня для футбола. Я очень благодарен за все, что «Гояс» сделал для меня. «Гояс» был клубом, который помог мне стать игроком, расти как мужчина и как человек», — заявил Веллитон на своей презентации.

Он действительно дома. Там, где когда-то заслужил прозвище Бульдог. Команда Велика, как любя называли его спартаковские болельщики, — «Гояс». Была и будет, ведь здесь не только начиналась, но, возможно, и закончится его профессиональная карьера. Хотя зарекаться, зная, что такое бразильская непредсказуемость, все же не стоит.