«Он стиснул мое бедро и сказал: «Тебе все равно никто не поверит». Как тренер насиловал 13-летнюю фигуристку

Американский педофил прятался от преследования в России, а теперь ему грозит девять лет тюрьмы.

В американском Орландо состоялось новое слушание по делу бывшего тренера по фигурному катанию Андрея Береховского. 63-летний специалист российского происхождения обвиняется в сексуальном насилии над своей несовершеннолетней подопечной. Эти страшные события произошли 15 лет назад — с тех пор потерпевшая девочка успела вырасти и сама стать тренером. Но обвинения своему обидчику Аника Хансфорд предъявила спустя много времени. Причем ее желание наказать своего обидчика столь велико, что она не стесняется публично рассказывать леденящие душу подробности. Если все это правда, то в историю спорта в США будет вписана еще одна очень мрачная глава.

Ящик Пандоры

Главной детской мечтой Аники было выступление на Олимпийских играх. Ради этого она была готов на любые лишения, а как впоследствии выяснилось, и на унижения. В 12 лет Хансфорд уговорила родителей отдать ее в группу подготовки элитных фигуристок в местечке Киссимми под Орландо. Занятия в ней стоили приличных денег, а родители жили в другом городе, и возможности переехать ради дочери у них не было. Поэтому они договорились, что девочка поживет в доме тренера Андрея Береховского и его жены Антонины (тоже тренера) в городке Уиндермир. По этому случаю на Андрея даже была оформлена временная доверенность как на опекуна несовершеннолетней. Родители и не догадывались, что собственными руками подписывают своему ребенку пропуск в ад.

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Андрей и Антонина Береховские — сертифицированные русскоязычные тренеры в США. Наиболее известный ученик Андрея — Патрик Рапп (15-е место на национальном чемпионате 2015 года). Но фигурное катание в этой истории — лишь антураж. На самом деле подобное могло произойти где угодно. В любой сфере жизни, где у взрослого есть возможность безнаказанно реализовать на подвластном ребенке собственные комплексы и прихоти, наплевав на будущее юного человека. О таких инцидентах редко говорят вслух, хотя они, безусловно, имеют место в любой стране, в том числе и в России. Однако американцы, создав организацию SafeSport для борьбы с эпизодами психологического и физического насилия в спорте, открыли ящик Пандоры. И на нас обрушился поток новостей подобного рода, которые проливают свет на самую темную сторону большого спорта.

Насилие под водой и в воздухе

Аника так и не стала участницей Олимпиады. Она не дошла даже до уровня чемпионата США. Но это не делает ее историю менее значимой. Подавляющее число жертв Ларри Нассара, врача-педофила, более 20 лет орудовавшего в американской спортивной гимнастике, тоже были людьми без каких-либо спортивных заслуг. Но именно их показания и настойчивость помогли пожизненно упрятать Нассара за решетку и придать его делу такую огласку, что решились заговорить и пострадавшие от других педофилов. Одной из них была Хансфорд, в 2018 году решившаяся написать в полицию и в SafeSport заявление о преступлении 2005 года, когда девушке было 13 лет и она жила в доме у своего тренера Андрея Береховского.

Dear #SimoneBiles #Simone,



YOU will always be the GOAT, for YOU helped put a stop to a pedophile #larrynassar. You & others saved countless young gymnasts from that odious predator.



YOU WON IN CHANGING HUMANITY & GIVING VICTIMS A VOICE!



TY,

Aspen #BraveWrite#vss365 #metoo pic.twitter.com/qCCKVty9H3 — BraveWrite(r)?(tm)??Publisher Monitored;Aspen Healing (@BraveWrite) July 27, 2021

«Когда это произошло в первый раз, он посмотрел мне в глаза, стиснул мое бедро и сказал: «Не говори об этом никому. Хотя даже если ты расскажешь, тебе все равно никто не поверит», — вспоминает жертва. По словам Аники, тренер не менее трех раз насиловал ее в комнате, где она жила. Однажды Андрей надругался над девочкой в душевой, а еще один раз пытался совершить развратные действия прямо в самолете по дороге на соревнования — фигуристка убежала от насильника в туалет, где просидела до конца рейса. «Нет слов, чтобы по-настоящему описать годы боли, унижений и стыда, — говорит Хансфорд. — Ведь много лет я думала, что вина за случившееся в первую очередь лежит на мне самой».

10 лет тюрьмы

Когда началось расследование, полиция обнаружила, что в ее архиве хранится заявление на Береховского от еще одной несовершеннолетней девочки. Она жаловалась, что тренер пытался заставить ее целоваться с ним «по-взрослому». Но затем родители фигуристки решили не давать ход этой жалобе. Ордер на арест Береховского по обвинению в развратных действиях в отношении ребенка был выдан в июне 2018 года, но сразу задержать его не удалось. Андрей уехал в Россию к родственникам. И только когда он по делам выбрался в Польшу, местная полиция по запросу Интерпола задержала обвиняемого и экстрадировала его в США.

На суде Береховский был готов признать себя виновным в действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетней. Это, с учетом давности совершенного злодеяния и двух лет, уже проведенных в тюрьме, открывало перед бывшим тренером возможность для условного срока в 10 лет. Андрей был обязан регистрироваться в полиции как лицо, совершившее сексуальное преступление, но с учетом того, что ему уже 64 года, это не стало бы для него очень большой проблемой. Поэтому адвокаты пострадавшей выступили против такого решения. По их мнению, Береховский может снова сбежать в Россию, так что они требуют посадить его еще на девять лет.

TW // Sexual abuse



Figure skating coach Andrei Berekhovski has been accused of sexually assault and has been arrested.



Source: https://t.co/JNH1YnQj4v — In The Loop (@InTheLoPodcast) February 23, 2021

Вполне вероятно, что в результате недавних скандалов по линии #MeToo есть и безвинно пострадавшие. В 2019 году американский фигурист Джон Кафлин вообще совершил самоубийство перед лицом несправедливых, по его словам, обвинений в изнасилованиях, которые обнародовала его бывшая партнерша. Человеческие взаимоотношения очень сложны. И даже подросток в 12-13 лет может совершать не самые безобидные поступки. Однако за все, что происходит между взрослым и ребенком, в первую очередь отвечает взрослый. Тем более если он педагог, тренер или опекун несовершеннолетнего. И когда такой взрослый переступает грань дозволенного, его действиям не может быть оправдания.