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Скандалы

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Самый титулованный футболист мира арестован. Подробности секс-скандала, в который попал Дани Алвес

Владислав Зимагулов
Корреспондент отдела футбола
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Дани Алвес.
Фото Global Look Press
Дани Алвес.
Фото Global Look Press
Дани Алвес.
Фото Global Look Press
Роналдо.
Фото AFP
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Последствия похода в ночной клуб Барселоны.

Самого титулованного футболиста мира Дани Алвеса 20 января арестовали в Барселоне по подозрению в сексуальных домогательствах. «СЭ» рассказывает о скандале с участием бразильской звезды.

«Я не знаю, кто эта дама!»

После чемпионата мира в Катаре Алвес проводил отпуск в Барселоне и 30 декабря посетил ночной клуб Sutton. По версии потерпевшей, бразильский футболист засунул руку ей под нижнее белье в туалетной комнате. Заявительница ссылается на записи камер наблюдения, которые зафиксировали инцидент.

Издание ABC отмечает, что потерпевшая сильно нервничала, а когда на место прибыла полиция и женщина рассказала о произошедшем, Алвес уже покинул клуб.

Дани Алвес. Фото Global Look Press
Дани Алвес.
Фото Global Look Press

Сам футболист все отрицает, но признает, что был в клубе и заходил в туалетную комнату, но не знает, кто та девушка, предъявившая ему обвинения:

«Да, я был в том месте с другими людьми и получал удовольствие. Кто знает меня, тот знает, что я люблю танцевать. Я танцевал, наслаждался, не вторгаясь в личное пространство других людей. Я не знаю, кто эта женщина. Когда заходишь в уборную, нет нужды спрашивать, кто там есть.

Я никогда не вторгался ни в чье личное пространство. Как бы я сделал это с девушкой или женщиной? Ради бога, нет. Это попытка причинить вред мне, моим близким. Люди знают, кто я", — сказал Алвес в эфире Antena 3.

Окружение бразильца заявило, что он «находился в помещении недолго» и что «ничего не произошло». Супруга футболиста Джоана Санс тоже защищает своего мужа:

«Я знаю, кто мой муж, я знаю, как я с ним познакомилась, я знаю, насколько он уважителен. Он никогда не проявлял ко мне неуважения. Я много раз видела, как женщины подходили к нему в VIP-зоне, пытаясь совратить его прямо у меня на глазах. Если они делают такие вещи, когда я там, то я даже не хочу представлять, что они делают, когда меня там нет», — написала она в соцсетях.

Дани Алвес. ABC: Дани Алвес обвинен в сексуальных домогательствах

Что грозит Алвесу?

По данным El Pais, утром 20 января Алвес был арестован, когда прибыл в полицейский участок для допроса. Теперь Дани будет ожидать суда, который решит его ситуацию, пока ведется расследование дела. Издание отмечает, что жалоба пострадавшей девушки рассматривается в судебном порядке и находится на стадии расследования. Дани могут как оставить под стражей до конца следствия, так и отпустить, но при этом конфисковать паспорт и запретить покидать территорию Испании.

И это может стать большой проблемой. С прошлого года Алвес выступает за мексиканский клуб «Пумас», и в клубе рассчитывали, что он поможет команде в эти выходные. Бразилец запросил разрешение не участвовать в игре лиги в прошлую субботу из-за смерти его свекрови — поэтому ему пришлось прилететь в Испанию.

Дани Алвес. Фото Global Look Press
Дани Алвес.
Фото Global Look Press

Бразильцы регулярно попадают в секс-скандалы

Алвес далеко не первый бразильский футболист, который оказывается в центре секс-скандала. В 2021 году Неймара подозревали в сексуальных домогательствах в отношении сотрудницы Nike, которая в 2016-м помогала футболисту с организацией мероприятий и логистикой. В номере отеля Неймар якобы пытался принудить ее к сексу. Девушка рассказала о случившемся коллегам, это дошло до руководства компании, которое в итоге расторгло контракт с футболистом. Сам Неймар утверждает, что с девушкой у них все было по взаимному согласию.

В 2022 году Робиньо был приговорен к 9 годам тюрьмы: экс-игрока «Реала» обвинили в участии в групповом изнасиловании девушки в Милане в 2013 году. Когда футболист понял, что все идет к реальному сроку, то покинул Италию и сейчас выступает в Бразилии, которая так и не экстрадировала Робиньо.

Роналдо. Фото AFP
Роналдо.
Фото AFP

В самый необычный скандал вляпался Роналдо. «Зубастик» в 2008 году выступал за «Милан» и во время отпуска в Рио-де-Жанейро познакомился в ночном клубе с тремя проститутками. Футболист пригласил их в свой номер, где выяснил, что оказался в компании трансвеститов. Чтобы замять историю, Роналдо предлагал «гостям» деньги за неразглашение, но не смог договориться — история получала широкую огласку, а футболист получил массу издевок и хейта в свой адрес.

Робиньо. Робиньо приговорен к 9 годам тюрьмы за изнасилование в Италии. Но отбывать срок будет в Бразилии

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
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  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
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  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
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  • keepscore.ru
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РБ Лейпциг
Бавария

П2

28%

1.86

ТБ 3

27%

1.63

15%

2.00
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Милан 0
Интер 3
Матч завершен

обе забьют - да

30%

1.71

ТБ 2.5

26%

1.87

Ф2(0)

21%

1.85
⚽ Футбол. Кубок Италии
Ювентус 2
Монца 1
Матч завершен

П1

32%

1.56

обе забьют - да

24%

2.03

ТМ 2.5

17%

1.90
Дани Алвес
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Сборная Бразилии по футболу
ФК Барселона
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