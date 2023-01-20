Самый титулованный футболист мира арестован. Подробности секс-скандала, в который попал Дани Алвес

Последствия похода в ночной клуб Барселоны.

Самого титулованного футболиста мира Дани Алвеса 20 января арестовали в Барселоне по подозрению в сексуальных домогательствах. «СЭ» рассказывает о скандале с участием бразильской звезды.

«Я не знаю, кто эта дама!»

После чемпионата мира в Катаре Алвес проводил отпуск в Барселоне и 30 декабря посетил ночной клуб Sutton. По версии потерпевшей, бразильский футболист засунул руку ей под нижнее белье в туалетной комнате. Заявительница ссылается на записи камер наблюдения, которые зафиксировали инцидент.

Издание ABC отмечает, что потерпевшая сильно нервничала, а когда на место прибыла полиция и женщина рассказала о произошедшем, Алвес уже покинул клуб.

Дани Алвес. Фото Global Look Press

Сам футболист все отрицает, но признает, что был в клубе и заходил в туалетную комнату, но не знает, кто та девушка, предъявившая ему обвинения:

«Да, я был в том месте с другими людьми и получал удовольствие. Кто знает меня, тот знает, что я люблю танцевать. Я танцевал, наслаждался, не вторгаясь в личное пространство других людей. Я не знаю, кто эта женщина. Когда заходишь в уборную, нет нужды спрашивать, кто там есть.

Я никогда не вторгался ни в чье личное пространство. Как бы я сделал это с девушкой или женщиной? Ради бога, нет. Это попытка причинить вред мне, моим близким. Люди знают, кто я", — сказал Алвес в эфире Antena 3.

Окружение бразильца заявило, что он «находился в помещении недолго» и что «ничего не произошло». Супруга футболиста Джоана Санс тоже защищает своего мужа:

«Я знаю, кто мой муж, я знаю, как я с ним познакомилась, я знаю, насколько он уважителен. Он никогда не проявлял ко мне неуважения. Я много раз видела, как женщины подходили к нему в VIP-зоне, пытаясь совратить его прямо у меня на глазах. Если они делают такие вещи, когда я там, то я даже не хочу представлять, что они делают, когда меня там нет», — написала она в соцсетях.

Что грозит Алвесу?

По данным El Pais, утром 20 января Алвес был арестован, когда прибыл в полицейский участок для допроса. Теперь Дани будет ожидать суда, который решит его ситуацию, пока ведется расследование дела. Издание отмечает, что жалоба пострадавшей девушки рассматривается в судебном порядке и находится на стадии расследования. Дани могут как оставить под стражей до конца следствия, так и отпустить, но при этом конфисковать паспорт и запретить покидать территорию Испании.

И это может стать большой проблемой. С прошлого года Алвес выступает за мексиканский клуб «Пумас», и в клубе рассчитывали, что он поможет команде в эти выходные. Бразилец запросил разрешение не участвовать в игре лиги в прошлую субботу из-за смерти его свекрови — поэтому ему пришлось прилететь в Испанию.

Дани Алвес. Фото Global Look Press

Бразильцы регулярно попадают в секс-скандалы

Алвес далеко не первый бразильский футболист, который оказывается в центре секс-скандала. В 2021 году Неймара подозревали в сексуальных домогательствах в отношении сотрудницы Nike, которая в 2016-м помогала футболисту с организацией мероприятий и логистикой. В номере отеля Неймар якобы пытался принудить ее к сексу. Девушка рассказала о случившемся коллегам, это дошло до руководства компании, которое в итоге расторгло контракт с футболистом. Сам Неймар утверждает, что с девушкой у них все было по взаимному согласию.

В 2022 году Робиньо был приговорен к 9 годам тюрьмы: экс-игрока «Реала» обвинили в участии в групповом изнасиловании девушки в Милане в 2013 году. Когда футболист понял, что все идет к реальному сроку, то покинул Италию и сейчас выступает в Бразилии, которая так и не экстрадировала Робиньо.

Роналдо. Фото AFP

В самый необычный скандал вляпался Роналдо. «Зубастик» в 2008 году выступал за «Милан» и во время отпуска в Рио-де-Жанейро познакомился в ночном клубе с тремя проститутками. Футболист пригласил их в свой номер, где выяснил, что оказался в компании трансвеститов. Чтобы замять историю, Роналдо предлагал «гостям» деньги за неразглашение, но не смог договориться — история получала широкую огласку, а футболист получил массу издевок и хейта в свой адрес.