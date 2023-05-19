Защитник ЦСКА Мойзес в Бразилии подозревается в участии в договорных матчах

Защитник ЦСКА Мойзес, ранее выступавший за «Интернасьонал», стал игроком, которого упомянули в деле о махинациях со ставками в матчах чемпионата Бразилии 2022 года.

По данным издания Globo, полученным в ходе расследования, футболист должен был получить желтую карточку в матче против «Сан-Паулу» в 18-м туре прошлогоднего чемпионата Бразилии, который состоялся 20 июля.

Согласно распечаткам разговоров, один из фигурантов этого дела, отправил Мойзесу фото с чемоданом с деньгами. Он сказал бразильцу, что сделает ставку и переведет ему деньги.

В матче против «Сан-Паулу» футболист действительно получил желтую карточку 21-й минуте второго тайма за грубый фол.