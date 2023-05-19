Агент Мойзеса — о возможном участии игрока в договорных матчах в Бразилии: «Ничего про это не знаю»

Агент защитника ЦСКА Мойзеса Луис Фернандо Гарсия прокомментировал для «СЭ» информацию о возможном участии игрока в договорных матчах в Бразилии. Ранее об этом сообщило издание Globo.

«Мойзес мог покинуть свой бразильский клуб из-за скандалов со ставками? Я по этому поводу не владею никакой информации. Ничего про это не знаю», — сказал Гарсия «СЭ».