Агент Мойзеса — о возможном участии игрока в договорных матчах в Бразилии: «Ничего про это не знаю»
Агент защитника ЦСКА Мойзеса Луис Фернандо Гарсия прокомментировал для «СЭ» информацию о возможном участии игрока в договорных матчах в Бразилии. Ранее об этом сообщило издание Globo.
«Мойзес мог покинуть свой бразильский клуб из-за скандалов со ставками? Я по этому поводу не владею никакой информации. Ничего про это не знаю», — сказал Гарсия «СЭ».
28-летний бразилец арендован ЦСКА у «Интернасьонала» до лета 2023 года. В текущем сезоне бразилец провел за армейцев 31 матч, забил 1 гол и отдал 3 результативные передачи.
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