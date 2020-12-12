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«Ред Булл Брагантино» — «Форталеза»: видеотрансляция матча — 12 декабря в 23:00

21:00
«Ред Булл Брагантино» — «Форталеза».
«Ред Булл Брагантино» — «Форталеза».
«СЭ» показывает чемпионат Бразилии по футболу.

В субботу, 12 декабря, в матче 25-го тура бразильской серии A встречаются «Ред Булл Брагантино» — «Форталеза».

Начало игры — 23.00 (время московское).

Трансляции матчей чемпионата Бразилии по футболу в прямом эфире можно смотреть на сайте «СЭ», а также видеосервисах Wink и More TV.

Брагантино — Форталеза

Бразилия: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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