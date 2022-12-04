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Пеле: «Хочу, чтобы все были спокойны и позитивны. Я сильный»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Пеле.
Фото Global Look Press

Трехкратный чемпион мира по футболу в составе сборной Бразилии Пеле обратился к своим фанатам.

«Друзья, я хочу, чтобы все были спокойны и позитивны. Я сильный, с большой надеждой, и я следую своему лечению по-прежнему. Я хочу поблагодарить всю команду врачей и медсестер за всю помощь, которую я получил. Я очень верю в Бога, и каждое послание любви, которое я получаю от вас по всему миру, наполняет меня энергией. И смотрите Бразилию на чемпионате мира тоже! Огромное спасибо за все», — гласит текст на официальной странице Пеле в социальной сети.

Ранее бразильски СМИ написали, что 82-летний бразилец был переведен на паллиативное лечение, поскольку врачи прекратили курс химиотерапии, так как организм уже не реагирует на нее. Однако в пресс-служба больнице этого не подтвердили.

В пятницу, 2 декабря, стало известно, что Пеле диагностировали респираторную инфекцию.

Пеле — единственный в истории трехкратный чемпион мира по футболу. Он выигрывал мировое первенство в 1958, 1962 и 1970 годах. Пеле признавали лучшим футболистом XX века по версии ФИФА, он внесен в Книгу рекордов Гиннесса как автор 1279 голов в карьере.

Пеле. В больнице Сан-Паулу не подтвердили, что Пеле находится в хосписе на паллиативном лечение

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. ЧМ
Франция
Польша

Ф1(-1.5)

32%

1.92

ТБ 2.5

25%

1.86

Обе забьют - да

19%

2.45
⚽ Футбол. ЧМ
Англия
Сенегал

ИТБ1 (1.5)

24%

1.90

Обе забьют - да

22%

2.44

ИТБ2 (0.5)

16%

1.96
⚽ Футбол. ЧМ
Аргентина 2
Австралия 1
Матч завершен

Ф1(-1.5)

34%

1.77

ТБ 2.5

28%

1.93

Обе забьют - нет

21%

1.45
Пеле
2
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В больнице Сан-Паулу не подтвердили, что Пеле находится в хосписе на паллиативном лечение
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