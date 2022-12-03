В больнице Сан-Паулу не подтвердили, что Пеле находится в хосписе на паллиативном лечение

Пресс-служба больницы Альберта Эйнштейна, которая находится в Сан-Паулу, выступила со специальным заявлением относительно состояния здоровья трехкратного чемпиона мира по футболу Пеле.

В пресс-релизе сообщается, что состояние здоровья Пеле остается стабильным и что 82-летний мужчина хорошо отреагировал на лечение респираторной инфекции. За последние 24 часа его состояние не ухудшилось.

При этом в заявлении, опубликованном врачами, ухаживающими за Пеле, нет ничего, что говорило бы о том, что его перевели в хоспис.

Ранее бразильски СМИ написали, что Эдсон Арантис ду Насиманту, более известный как Пеле, был переведен на паллиативное лечение в хоспис, поскольку врачи прекратили курс химиотерапии, назначенной в сентябре прошлого года. Это связано с тем, что организм спортсмена, больного раком кишечника, уже не реагирует на нее.

В пятницу, 2 декабря, стало известно, что Пеле диагностировали респираторную инфекцию.

Пеле — единственный в истории трехкратный чемпион мира по футболу. Он выигрывал мировое первенство в 1958, 1962 и 1970 годах. Пеле признавали лучшим футболистом XX века по версии ФИФА, он внесен в Книгу рекордов Гиннесса как автор 1279 голов в карьере.