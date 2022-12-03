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Сегодня, 17:02

Организм Пеле перестал реагировать на химиотерапию

Мария Гусева
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Пеле.
Фото Global Look Press

Трехкратный чемпион мира Пеле получает паллиативную помощь после того, как химиотерапия перестала приносить ожидаемые результаты, поскольку легенда футбола борется с раком толстой кишки, сообщает бразильское издание Folha de S.Paulo.

По информации источника, химиотерапия в настоящее время приостановлена и на данный момент Пеле лечат только от таких симптомов, как боль и одышка. В сентябре 2021 года он перенес операцию по удалению опухоли в толстой кишке.

82-летний Пеле был госпитализирован в больницу в Сан-Паулу во вторник, 29 ноября. Тогда СМИ сообщали, что у бывшего футболиста диагностирован генерализованный отек тела, включая сердечную недостаточность, а также «спутанность сознания». Однако на своей странице в социальной сети бразилец сообщил, что находится на ежемесячном обследовании.

В пятницу, 2 декабря, стало известно, что Пеле диагностировали респираторную инфекцию.

Пеле — единственный в истории трехкратный чемпион мира по футболу. Он выигрывал мировое первенство в 1958, 1962 и 1970 годах. Пеле признавали лучшим футболистом XX века по версии ФИФА, он внесен в Книгу рекордов Гиннесса как автор 1279 голов в карьере.

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⚽ Футбол. ЧМ
Аргентина
Австралия

Ф1(-1.5)

34%

1.77

ТБ 2.5

28%

1.93

Обе забьют - нет

21%

1.45
⚽ Футбол. ЧМ
Франция
Польша

Ф1(-1.5)

32%

1.92

ТБ 2.5

25%

1.86

Обе забьют - да

19%

2.45
⚽ Футбол. ЧМ
Англия
Сенегал

ИТБ1 (1.5)

24%

1.90

Обе забьют - да

22%

2.44

ИТБ2 (0.5)

16%

1.96
Пеле
Футбол
5
5
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У госпитализированного Пеле выявлена респираторная инфекция
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