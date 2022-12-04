Футбол
Бразилия
Новости
Статьи Таблица Календарь / результаты Видео
Р§Рњ 2022
Главная
Футбол
Бразилия

Сегодня, 03:24

Владельцы «Манчестер Сити» купили бразильский клуб

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Руководство бразильского клуба «Баия» одобрило продажу 90 процентов акций клуба City Football Group, сообщает Globo Esporte. Решение было принято по итогам голосования, состоявшегося в субботу.

«Сегодня наши партнеры приняли историческое и демократическое решение, которое приблизило нас к тому, чтобы стать частью крупнейшей и самой новаторской футбольной группы в мире и к новому будущему для нашего дорогого и смелого клуба. Очень приятно, что наш любимый клуб вот-вот присоединится к City Football Group», — отметил президент клуба Гильерме Беллинтани.

Эмиратский спортивный холдинг, основанный в 2013 году и зарегистрированный в Великобритании, уже владеет «Нью-Йорк Сити» (США) и «Мельбурн Сити» (Австралия), а также инвестирует в команды «Ломмел» (Бельгия), «Монтевидео Сити Торке» (Уругвай), «Жирона» (Испания), «Иокогама Ф. Маринос» (Япония), «Труа» (Франция), «Мумбаи Сити» (Индия), «Сычуань Цзюню» (Китай).

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. ЧМ
Франция
Польша

Ф1(-1.5)

32%

1.92

ТБ 2.5

25%

1.86

Обе забьют - да

19%

2.45
⚽ Футбол. ЧМ
Англия
Сенегал

ИТБ1 (1.5)

24%

1.90

Обе забьют - да

22%

2.44

ИТБ2 (0.5)

16%

1.96
⚽ Футбол. ЧМ
Аргентина 2
Австралия 1
Матч завершен

Ф1(-1.5)

34%

1.77

ТБ 2.5

28%

1.93

Обе забьют - нет

21%

1.45
ФК Баия
1
0
Читайте также
Сербия не заслужила плей-офф. Швейцария снова провоцировала ее, но была лучше
Денис Казанский: три дня в Катаре — фейковые болельщики, метро и пиво за 1200 рублей
Зеленский рассказал о самом «горячем и болезненном» для боевиков направлении
Григорий Лепс бросил микрофон и прервал концерт в Санкт-Петербурге
В особняке Фридмана «Известиям» не подтвердили, что предприниматель находится дома
Как заработать на своих хобби
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Пеле: «Хочу, чтобы все были спокойны и позитивны. Я сильный»
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости