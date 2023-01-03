На стадионе «Сантоса» завершилась церемония прощания с Пеле

На стадионе «Сантоса» завершилась церемония прощания с трехкратным чемпионом мира Пеле, сообщает ТАСС.

По данным мэрии города Сантос, на мероприятие присутствовали более 230 тысяч человек. Сама церемония прощания длилась сутки. Длина очереди доходила до 2,3 километра, в которой люди стояли более трех часов.

Гроб с телом Пеле был установлен на помосте в центре поля, на котором футболист дебютировал за «Сантос» в 1956 году.

Пеле скончался 29 декабря 2022 года в возрасте 82 лет из-за осложнений на фоне рака толстой кишки. Бразилец является единственным в истории трехкратным чемпионом мира в качестве футболиста, а также обладателем рекорда по числу забитых голов за карьеру (1279).