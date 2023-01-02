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Сегодня, 16:43

В Бразилии началась церемония прощания с Пеле

Ана Горшкова
Корреспондент
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Гроб с телом Пеле.
Фото AFP
Баннер «Да здравствует Король».
Фото Reuters
Очередь, чтоб попрощаться Пеле.
Фото Reuters
Охрана на стадионе.
Фото AFP
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В Бразилии началась церемония прощания с легендарным футболистом Пеле.

Гроб с телом трехкратного чемпиона мира располагается на стадионе «Сантос». Церемония прощания будет длиться ровно сутки.

Охрана на стадионе. Фото AFP
Охрана на стадионе.
Фото AFP

На стадионе вывесили баннер с надписью: «Да здравствует Король».

Баннер «Да здравствует Король». Фото Reuters
Баннер «Да здравствует Король».
Фото Reuters

Также у стадиона уже большие очереди болельщкиов, которые пришли попрощаться с Пеле.

Очередь, чтоб попрощаться Пеле. Фото Reuters
Очередь, чтоб попрощаться Пеле.
Фото Reuters

Пеле скончался 29 декабря 2022 года в возрасте 82 лет из-за осложнений на фоне рака толстой кишки. Бразилец является единственным в истории трехкратным чемпионом мира в качестве футболиста, а также обладателем рекорда по числу забитых голов за карьеру (1279).

Пеле
Футбол
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Гроб с телом Пеле доставили на стадион «Сантоса»
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