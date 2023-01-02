В Бразилии началась церемония прощания с Пеле
В Бразилии началась церемония прощания с легендарным футболистом Пеле.
Гроб с телом трехкратного чемпиона мира располагается на стадионе «Сантос». Церемония прощания будет длиться ровно сутки.
Охрана на стадионе.
Фото AFP
На стадионе вывесили баннер с надписью: «Да здравствует Король».
Баннер «Да здравствует Король».
Фото Reuters
Также у стадиона уже большие очереди болельщкиов, которые пришли попрощаться с Пеле.
Очередь, чтоб попрощаться Пеле.
Фото Reuters
Пеле скончался 29 декабря 2022 года в возрасте 82 лет из-за осложнений на фоне рака толстой кишки. Бразилец является единственным в истории трехкратным чемпионом мира в качестве футболиста, а также обладателем рекорда по числу забитых голов за карьеру (1279).
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