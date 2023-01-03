Одну из дорог, ведущих к стадиону «Маракана» в Рио-де-Жанейро назовут в честь Пеле

Одну из дорог, ведущих к стадиону «Маракана» в Рио-де-Жанейро назовут в честь Пеле, сообщил мэр города Эдуардо Паес на своей странице в Twitter.

«Западный радиальный проспект, окружающий «Маракану», будет переименован в проспект Пеле, указ будет опубликован завтра», — написал мэр Рио-де-Жанейро.

Стадион «Маракана» до 1999 года считался самым вместительным в мире, по проекту он вмещает более 155 тысяч человек. Хотя в финале ЧМ-1950 присутствовали 199 854 болельщика.

Пеле скончался 29 декабря 2022 года в возрасте 82 лет из-за осложнений на фоне рака толстой кишки. Бразилец является единственным в истории трехкратным чемпионом мира в качестве футболиста, а также обладателем рекорда по числу забитых голов за карьеру (1279).