Марио Фернандес подписал контракт с бразильским «Интернасьоналом»

Бывший защитник ЦСКА и сборной России Марио Фернандес подписал контракт с бразильским «Интернасьоналом», сообщает сайт клуба.

В новой команде футболист будет выступать по 37-м номером. Фернандес, приостановивший контракт с ЦСКА, будет выступать за «Интернасьонал» на правах аренды до конца 2023 года.

11 декабря Марио Фернандес объявил о возобновлении карьеры игрока. В мае Фернандес приостановил контракт с ЦСКА. Тогда футболист попросил клуб дать ему возможность вернуться в Бразилию по личным причинам.

В составе ЦСКА 32-летний защитник трижды выиграл чемпионат России, один раз стал обладателем Кубка России, а также два раза завоевал Суперкубок России.

В 2016 году Фернандес получил российское гражданство, а через год дебютировал в сборной России. В общей сложности он провел за российскую команду 33 матча, забив пять голов и отдав три результативные передачи.