Тренер Витор Перейра возглавил «Фламенго». В прошлом сезоне он работал в «Коринтиансе»
Португальский тренер Витор Перейра возглавил бразильский «Фламенго», сообщает сайт клуба.
Он заключил контракт на год с опцией продления соглашения еще на сезон.
Перейра 13 ноября покинул «Коринтианс», завершивший чемпионат Бразилии на 4-м месте.
54-летний специалист ранее возглавлял «Санжоаненсе», «Эшпинью», «Порту», «Санта Клару», «Аль-Ахли», «Олимпиакос», «Фенербахче» (дважды), «Мюнхен 1860» и «Шанхай СИПГ».
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