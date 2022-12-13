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13 декабря, 16:52

Тренер Витор Перейра возглавил «Фламенго». В прошлом сезоне он работал в «Коринтиансе»

Иван Шитик
Корреспондент
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Португальский тренер Витор Перейра возглавил бразильский «Фламенго», сообщает сайт клуба.

Он заключил контракт на год с опцией продления соглашения еще на сезон.

Перейра 13 ноября покинул «Коринтианс», завершивший чемпионат Бразилии на 4-м месте.

54-летний специалист ранее возглавлял «Санжоаненсе», «Эшпинью», «Порту», «Санта Клару», «Аль-Ахли», «Олимпиакос», «Фенербахче» (дважды), «Мюнхен 1860» и «Шанхай СИПГ».

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Основные источники исследования

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Франция
Марокко

Ф1(-1.5)

29%

2.60

Х2

24%

2.65

ИТБ1 (1.5)

23%

1.88
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Аргентина 3
Хорватия 0
Матч завершен

ТБ 2.5

35%

2.50

П1

25%

1.90

ТМ 1.5

14%

2.70
ФК Фламенго
Витор Перейра
0
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