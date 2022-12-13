Ветеран ЦСКА Пономарев — о переходе Фернандеса в «Интернасьонал»: «Пусть приживется в Бразилии»

Экс-футболист ЦСКА Владимир Пономарев в разговоре с «СЭ» прокомментировал переход защитника Марио Фернандеса в «Интернасьонал».

«В обороне играет он плохо. Он любит играть свободного художника, никого не держать и бегать в атаку. Если его будут использовать в обороне, то им будут недовольны, как в свое время в сборной Бразилии, его из-за этого не пригласили туда. Поэтому Марио решил выступать за сборную России, но за 8-9 лет он так и не выучил наш язык. Это его право, но у него есть контракт с ЦСКА. Не знаю, как дальше будет складываться. Пусть приживется в Бразилии», — сказал Пономарев «СЭ».

11 декабря Фернандес объявил о возобновлении карьеры игрока. В мае Фернандес приостановил контракт с ЦСКА. Тогда футболист попросил клуб дать ему возможность вернуться в Бразилию по личным причинам.