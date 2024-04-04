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Экс-футболист сборной Бразилии Кафу: «Был бы рад поработать в России»

Алина Савинова
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Бывший защитник и капитан сборной Бразилии Кафу ответил на вопрос о возможности поработать в России.

«Надеюсь, все впереди. Был бы рад поработать в России. Мне у вас нравится!» — цитирует Кафу Sport24.

Кафу выступал за «Сан-Паулу», «Палмейрас», «Жувентуде», «Реал Сарагосу», «Рому», а также «Милан». Он является двукратным чемпионом Италии, победителем Лиги чемпионов в составе «Милана». Вместе со сборной Бразилии футболист дважды становился чемпионом мира. Всего на его счету за национальную команду своей страны 143 матча, в которых он отметился пятью голами.

Кафу завершил игровую карьеру в 2009 году, после чего не был замечен в футбольной деятельности. На данный момент ему 53 года.

Источник: https://sport24.ru/football/news-635323-kafu-bylby-rad-porabotat-v-rossii-nadeyus-vse-vperedi
Кафу
Футбол
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