Отец Неймара прокомментировал новость о возможном возвращении игрока в «Сантос»

Отец бразильского форварда Неймара прокомментировал тот факт, что сын может вернуться в «Сантос». Ранее в СМИ писали, что нападающий вернется в родной клуб в 2025 году.

«Мечта важна. Но нужно быть спокойными по этому поводу. У Неймара еще есть время за пределами Бразилии, в основном в Саудовской Аравии. Сейчас мы думаем лишь о восстановлении Неймара после травмы. Все знают, как мы любим «Сантос», — сказал Неймар-старший TNT Sports.

В текущем сезоне 32-летний Неймар провел 5 матчей, в которых забил 1 мяч и отдал 3 голевые передачи. Контракт игрока с клубом из Саудовской Аравии рассчитан до конца июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 45 миллионов евро.