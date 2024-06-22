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Сегодня, 21:34

Источник: «Зенит» запросил 17 миллионов евро у «Палмейраса» за Клаудиньо

Алина Савинова
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Бразильский «Палмейрас» сохраняет интерес к полузащитнику «Зенита» Клаудиньо, сообщает Nosso Palmeiras.

Однако, как отмечает источник, сине-бело-голубые запросили 17 миллионов евро за 27-летнего футболиста, и бразильцы решили взять время на размышления.

Отмечается, что в трансфере хавбека лично заинтересован главный тренер «Палмейраса» Абель Феррейра, который хочет усилить линию полузащиты.

Ранее сообщалось, что «Зенит» заинтересован в покупке нападающего «Палмейраса» Рони. Клуб из Санкт-Петербурга рассматривает приобретение 26-летнего игрока в летнее трансферное окно.

Клаудиньо играет за «Зенит» с августа 2021 года. В прошедшем сезоне футболист принял участие в 43 матчах сине-бело-голубых во всех турнирах, в которых отметился пятью голами и девятью результативными передачами.

Источник: https://nossopalmeiras.com.br/noticias-do-palmeiras/zenit-palmeiras/
Клаудиньо
Футбол
ФК Зенит
ФК Палмейрас
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