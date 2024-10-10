Футбол
Бразилия
Новости
Статьи Таблица Календарь Видео
Главная
Футбол
Бразилия

Сегодня, 03:42

Гол и голевая передача Халка принесли «Атлетику Минейру» победу над «Гремио»

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Халк.
Фото AFP

«Атлетику Минейру» выиграл у «Гремио» в перенесенном матче 6-го тура чемпионата Бразилии — 2:1. Игра прошла на стадионе «МРВ Арена» в Белу-Оризонти.

На 9-й минуте экс-форвард «Зенита» Халка реализовал пенальти и вывел хозяев вперед. Почти сразу гости могли отыграться, но гол был отменен ВАР из-за офсайда. Тем не менее в середине первого тайма «Гремио» удалось сравнять счет — забил Александер Аравена. Перед перерывом Дейверсон с передачи Халка забил второй гол «Атлетику Минейру».

Во второй половине команды обошлись без забитых мячей. На 90-й минуте 38-летний Халк получил желтую карточку, после чего был заменен.

«Атлетику Минейру» набрал 40 очков и поднялся на 9-е место в турнирной таблице. «Гремио» идет на 11-й строчке — 35 очков.

Халк
Футбол
ФК Атлетико Минейро
ФК Гремио (Порту-Алегри)
Читайте также
Ураган «Милтон» обрушился на Флориду и расколол политиков США. Что пишут СМИ
Головин раскрыл, зачем прилетел из Монако. Что происходит в сборной России
Сборная России проведет открытую тренировку в Москве
Миллер допустил новый шоковый рост цен на газ в Европе и перебои в поставках
Суд в Москве в закрытом режиме рассмотрел иск по делу Ларисы Долиной
World Aquatics может разрешить нейтральным пловцам участвовать в эстафетах
Популярное видео
«Краснодар» — «Химки»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — ЦСКА: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Крылья Советов»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Ростов»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Оренбург»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Ахмат»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Пари НН»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Ротор»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Чайка»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Алания» — «Черноморец»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Енисей»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
Дубль Кордобы и победный мяч Мусаева на 89-й минуте: все голы РПЛ 6 октября
«Родина» — «Арсенал»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Тюмень» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Торпедо»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 11-го тура 5 октября
«Зенит» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости