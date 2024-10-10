Роналдиньо стал совладельцем американского клуба «Гринвилл Триумф»

Бывший игрок «Барселоны» и сборной Бразилии Роналдиньо стал акционером футбольного американского клуба «Гринвилл Триумф».

Команда из Южной Каролины была основана в 2018 году и выступает в третьей лиге США.

44-летний Роналдиньо подписал соглашение на Нью-Йоркской фондовой бирже 9 октября и был представлен в качестве акционера «Гринвилл Триумф».

«То, что «Гринвилл Триумф» и «Либерти» уделяют особое внимание игре молодежи, создавая молодежные команды для мальчиков и девочек, а также уровень соревновательного мастерства профессиональной команды «Триумфа» и предпрофессиональной команды «Либерти», впечатляет. Для меня и нашей группы это возможность поддержать развитие футбола, а также стать частью сообщества, которое ценит международное присутствие и уникальное сочетание культур», — сказал Роналдиньо.

Роналдиньо завершил карьеру в 2018 году. Он играл в клубах «Гремио», «Фламенго», «Атлетико Минейро», «Флуминенсе», «ПСЖ», «Барселона», «Милан» и «Керетаро».