Футбол
МЛС (MLS)
Новости
Таблицы Календарь Статьи
Главная
Футбол
МЛС (MLS)

Сегодня, 15:33

Роналдиньо стал совладельцем американского клуба «Гринвилл Триумф»

Ана Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывший игрок «Барселоны» и сборной Бразилии Роналдиньо стал акционером футбольного американского клуба «Гринвилл Триумф».

Команда из Южной Каролины была основана в 2018 году и выступает в третьей лиге США.

44-летний Роналдиньо подписал соглашение на Нью-Йоркской фондовой бирже 9 октября и был представлен в качестве акционера «Гринвилл Триумф».

«То, что «Гринвилл Триумф» и «Либерти» уделяют особое внимание игре молодежи, создавая молодежные команды для мальчиков и девочек, а также уровень соревновательного мастерства профессиональной команды «Триумфа» и предпрофессиональной команды «Либерти», впечатляет. Для меня и нашей группы это возможность поддержать развитие футбола, а также стать частью сообщества, которое ценит международное присутствие и уникальное сочетание культур», — сказал Роналдиньо.

Роналдиньо завершил карьеру в 2018 году. Он играл в клубах «Гремио», «Фламенго», «Атлетико Минейро», «Флуминенсе», «ПСЖ», «Барселона», «Милан» и «Керетаро».

Источник: Daily Mail
Роналдиньо
Читайте также
Миллер допустил новый шоковый рост цен на газ в Европе и перебои в поставках
Всемирный день зрения в 2024 году отметят 10 октября
430 игроков приняли участие в волейбольном матче в Индии
Головин раскрыл, зачем прилетел из Монако. Что происходит в сборной России
Суд в Москве в закрытом режиме рассмотрел иск по делу Ларисы Долиной
Ураган «Милтон» обрушился на Флориду и расколол политиков США. Что пишут СМИ
Популярное видео
«Краснодар» — «Химки»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — ЦСКА: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Крылья Советов»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Ростов»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Оренбург»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Ахмат»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Пари НН»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Ротор»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Чайка»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Алания» — «Черноморец»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Енисей»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
Дубль Кордобы и победный мяч Мусаева на 89-й минуте: все голы РПЛ 6 октября
«Родина» — «Арсенал»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Тюмень» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Торпедо»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 11-го тура 5 октября
«Зенит» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости