Экс-нападающий «Краснодара» Вандерсон сообщил, что начал заниматься политикой

Бывший нападающий «Краснодара» Вандерсон в интервью «СЭ» рассказал о жизни после футбола.

«Живу в Форталезе. Здесь очень жарко и много работы: помогаю родственнику, развиваю местный спорт — в основном детский. Можно сказать, занимаюсь политикой», — сказал Вандерсон «СЭ».

Напомним, Вандерсон выступал за «Краснодар» с 2012 до 2017 года, а также за «Динамо» с 2017 по 2018 год. Футболист завершил карьеру в 2021 году.