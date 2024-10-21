«Спартак» интересуется защитником «Ботафого» Соаресом

Защитник «Ботафого» Луис Эдуардо Соарес может продолжить карьеру в России, сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям источника, на 21-летнего бразильца претендует «Спартак». Также игроком интересуются «Порту», «Ницца», арабские и испанские команды. Сообщается, что защитник готов продолжить карьеру в другом клубе.

В текущем сезоне Соарес провел 28 матчей, в которых забил 4 гола и сделал 2 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 3,5 миллиона евро.