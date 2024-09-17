В РФС ответили на вопрос о возможном товарищеском матче с Бразилией

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов поделился мнением о возможном проведении товарищеского матча с Бразилией и Китаем.

«Когда ждать матчи с Бразилией и Китаем? Есть несколько сборных в мире, которые стоят особняком. Бразилия, Аргентина — это те сборные, которые много раз становились чемпионами. Поэтому с ними в принципе договориться непросто вне зависимости от того, являются ли они членами БРИКС или нет», — цитирует Sport24 Митрофанова.

5 сентября сборная России в Ханое разгромила в товарищеском матче Вьетнам (3:0). 7 сентября национальная команда там же должна была встретиться с Таиландом, но встречу отменили из-за тайфуна.

В последний раз сборные России и Бразилии встречались в 2018 году. Россияне под руководством Станислава Черчесова уступили южноамериканцам (0:3).