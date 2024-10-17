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Хавбек «Вест Хэма» Пакета опубликовал заявление после обвинений в ставках на матчи

Руслан Минаев
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Полузащитник «Вест Хэма» и сборной Бразилии Лукас Пакета выступил с заявлением после обвинений в нарушении регламента АПЛ касательно ставок.

Хавбек назвал фейком материалы, которые ранее были опубликованы средствами массовой информации.

«Часть этой информации полностью ложна и, по-видимому, направлена на то, чтобы подорвать мою позицию. Я также обеспокоен тем, что, несмотря на очевидную неправду и искажение информации, эти статьи ссылаются на близкий к расследованию источник», — написал Пакета в соцсети.

Он добавил, что продолжает отрицать выдвинутые против него обвинения.

Лукас Пакета (влева). Звезду «Вест Хэма» могут пожизненно отстранить от футбола из-за ставок. Против него выдвинули новые обвинения

В июне сообщалось, что Футбольная ассоциация Англии (FA) может пожизненно дисквалифицировать хавбека за нарушение фэйр-плэй и игру на ставках. Отмечалось, около 60 человек, связанных с бразильцем, делали ставки на желтые карточки, выиграв более 100 тысяч фунтов стерлингов.

Футбол
ФК Вест Хэм Юнайтед
Лукас Пакета
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 И В Н П +/- О
1
 Ливерпуль 7 6 0 1 13-2 18
2
 Ман. Сити 7 5 2 0 17-8 17
3
 Арсенал 7 5 2 0 15-6 17
4
 Челси 7 4 2 1 16-8 14
5
 Астон Вилла 7 4 2 1 12-9 14
6
 Брайтон 7 3 3 1 13-10 12
7
 Ньюкасл 7 3 3 1 8-7 12
8
 Фулхэм 7 3 2 2 10-8 11
9
 Тоттенхэм 7 3 1 3 14-8 10
10
 Нот. Форест 7 2 4 1 7-6 10
11
 Брентфорд 7 3 1 3 13-13 10
12
 Вест Хэм 7 2 2 3 10-11 8
13
 Борнмут 7 2 2 3 8-10 8
14
 МЮ 7 2 2 3 5-8 8
15
 Лестер 7 1 3 3 9-12 6
16
 Эвертон 7 1 2 4 7-15 5
17
 Ипсвич 7 0 4 3 6-14 4
18
 Кр. Пэлас 7 0 3 4 5-10 3
19
 Саутгемптон 7 0 1 6 4-15 1
20
 Вулверхэмптон 7 0 1 6 9-21 1
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Тоттенхэм – Вест Хэм
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 - : -
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Ипсвич – Эвертон
 - : -
19.10 17:00
МЮ – Брентфорд
 - : -
19.10 17:00
Ньюкасл – Брайтон
 - : -
19.10 17:00
Саутгемптон – Лестер
 - : -
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Борнмут – Арсенал
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Букайо Сака

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Коул Палмер

Коул Палмер

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Уилфред Ндиди

Уилфред Ндиди

Лестер

 4
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Фабиан Шер

Ньюкасл Юнайтед

 5 1 2
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