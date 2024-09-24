Источник: «Спартак» интересовался защитником «Атлетико Паранаэнсе» Эскивелем

«Спартак» в летнее трансферное окно проявлял интерес к защитнику «Атлетико Паранаэнсе» Лукасу Эскивелю, сообщает Metaratings.

По информации источника, бразильский клуб отказался вести переговоры по продаже 22-летнего аргентинца до зимы.

Эскивель является воспитанником «Униона Санта Фе». Он выступает за «Атлетико Паранаэнсе» с лета прошлого года. Защитник провел за команду 63 матча, забил два мяча и сделал девять результативных передач.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Эскивеля в 3 миллиона евро. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2028 года.