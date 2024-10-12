Президент Бразилии призвал не вызывать в сборную Винисиуса и Неймара

Президент Бразилии Лула да Силва считает, что сборную не должны представлять футболисты, выступающие за границей.

Среди именитых бразильцев, которые играют не в чемпионате своей страны, — Неймар («Аль-Хиляль», Саудовская Аравия), Винисиус, Родриго, Эндрик (трое — «Реал», Испания) и другие.

«Те, кто играют за границей, не лучше тех, кто играет здесь. Я уже давно утверждаю, что в сборной Бразилии должны быть футболисты, выступающие в стране. Два игрока, которые забили вчера голы, играют в бразильском чемпионате», — цитирует да Силву SAPO Desporto.

По словам президента, нужно давать шанс местным игрокам, а не приглашенным из-за рубежа. Кроме этого, он отметил, что за границей среди бразильцев все равно «нет ни одного звездного футболиста».

В пятницу, 11 октября, сборная Бразилии обыграла команду Чили (2:1) в матче отборочного турнира чемпионата мира-2026. Оба гола бразильцев забили игроки «Ботафого»: Игор Жезус и Луис Энрике Андре.