Халк стал лучшим бомбардиром «Атлетико Минейро» в 21-м веке

Нападающий «Атлетико Минейро» Халк стал лучшим бомбардиром клуба в 21-м веке.

В матче 6-го тура чемпионата Бразилии против «Гремио» (2:1) форвард забил 113-й гол за клуб из Белу-Оризонти. 38-летний бразилец побил рекорд своего соотечественника Диего Тарделли (112 мячей), который в 2011-2012 годах выступал за «Анжи».

Халк известен российским болельщикам по игре за «Зенит», где с 2012 по 2016 год провел 148 матчей и забил 77 голов.

Форвард выступает за «Атлетико Минейро» с 2021 года. В текущем сезоне на его счету 41 игра и 18 забитых мячей.