Лугано: «Неймар — единственный, кто пугал защитников сборной Уругвая»

Бывший капитан сборной Уругвая Диего Лугано рассказал, кто в сборной Бразилии вызывал у него наибольшее опасение.

«Неймар — единственный, кто пугал нас, когда мы сталкивались с со сборной Бразилии. Он единственный, кто вселял страх соперникам сборной Бразилии. Как уругваец, я говорю что мы это чувствовали», — приводит Goal слова Лугано.

32-летний Неймар сыграл 128 матчей за сборную Бразилии, забил 79 голов и сделал 59 голевых передач.