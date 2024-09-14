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Ари — про управление «Атлетико Сеаренсе»: «Вкладываю в клуб свои деньги, это сложно»

Алина Савинова
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Бывший нападающий ряда команд РПЛ Ари ответил на вопрос о том, как обстоят дела с управлением клубом «Атлетико Сеаренсе».

«Не буду говорить про бюджет. Наше направление — брать молодых, давать им 2-3 года практику, а потом продавать. Вкладываю в клуб свои деньги, это сложно. Видел, как инвестировали свои деньги Федун и Галицкий, и теперь понимаю, как это сложно. Галицкий в Краснодаре очень много сделал — стадион, поля, парк. Красиво!» — приводит «РБ Спорт» слова Ари.

Ари является играющим президентом «Атлетико Сеаренсе», который выступает в бразильской Серии D и чемпионате Сеаренсе.

Источник: РБ Спорт
Арикленес да Силва Феррейра (Ари)
Футбол
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