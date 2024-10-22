Бразилец Маурисио допустил, что завершит карьеру в России

Бывший полузащитник «Зенита» и «Ахмата» Маурисио в интервью «СЭ» ответил на вопрос, где хочет завершить профессиональную карьеру.

«Сейчас мне 36 лет. Я очень хотел вернуться в Бразилию и играть здесь. Тут моя семья, мои родственники и друзья. Рад здесь находиться. Но в то же время думал о возможном возвращении в Россию, чтобы там завершить профессиональную карьеру. В футболе каждый день что-то меняется — сегодня одно, завтра совершенно другое. Посмотрим», — сказал Маурисио «СЭ».

Маурисио выступал за «Ахмат» и «Зенит» с 2010 по 2017 год. Бразильский футболист также играл в России за «Родину» с 2022 по 2023 год. Сейчас он защищает цвета португальского клуба «Портимоненсе».