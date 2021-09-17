Дани Алвес может стать одноклубником Давида Луиза
13:58
«Фламенго» интересуется защитником Дани Алвесом, сообщает журналист Николо Скира.
По информации источника, клуб из Рио-де-Жанейро хочет воспользоваться возможностью подписать 38-летнего бразильца, который сегодня покинул «Сан-Пауло» на правах свободного агента.
After #DavidLuiz's signing #Flamengo have shown interest for the free agent #DaniAlves, who wants to continue to play after the termination of the contract with #SaoPauloFC. #transfers— Nicol? Schira (@NicoSchira) September 17, 2021
Ранее «Фламенго» подписал еще одного известного бразильского защитника, Давида Луиза.
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