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Дани Алвес может стать одноклубником Давида Луиза

13:58
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«Фламенго» интересуется защитником Дани Алвесом, сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, клуб из Рио-де-Жанейро хочет воспользоваться возможностью подписать 38-летнего бразильца, который сегодня покинул «Сан-Пауло» на правах свободного агента.

Ранее «Фламенго» подписал еще одного известного бразильского защитника, Давида Луиза.

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Иван Торопцев все материалы автора

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